«На прокат заезжала с мольбой». Софья Муравьёва поделилась эмоциями от турнира на Байкале

Вице-чемпионка России — 2024 Софья Муравьёва поделилась своими впечатлениями от участия в первом в истории турнире на Байкале, который прошёл в конце февраля-начале марта.

«Я буду вспоминать это, хотя романтики Байкала из-за того, что надо катать и выдавать свой максимум, не ощущала. Думала только о том, какие шаги буду делать, какие эмоции выдавать и как из-за солнца никуда не врезаться. На «шестиминутке» разобралась, куда и как прыгать, но на прокат заезжала с мольбой, чтобы всё было хорошо. Это самое экзотичное место, где я каталась», — приводит слова Муравьёвой ТАСС.

Турнир на Байкале прошёл в закрытом формате. Изначально было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России. Позднее появилась информация, что некоторые пары и танцоры выступали с показательными номерами.