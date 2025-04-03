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Появилась дополнительная информация о том, что происходило на закрытом турнире на Байкале

Появилась дополнительная информация о том, что происходило на закрытом турнире на Байкале
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Стала известна дополнительная информация о первом в истории турнире на Байкале, который прошёл в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России, а некоторые пары и танцоры выступали с показательными номерами. Теперь больше подробностей о проведении соревнований предоставил ТАСС.

  • Фигуристы сходили к шаману, который также принимал участие в жеребьёвке турнира
  • Каждый из прокатов выполнялся один раз
  • Время выступлений значительно сократили, как и количество обязательных элементов
  • При этом была привычная шестиминутная разминка
  • Место для турнира меняли несколько раз из-за природных условий и трещин на льду
  • Евгений Семененко выступал со своей короткой программой «Клоун»
  • Все фигуристы катали в соревновательных костюмах, но надевали дополнительные вещи для тепла — двое термоколготки, боди, жилетки

Сам турнир будут транслировать для зрителей 6 апреля в 12:45 мск на Первом канале.

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