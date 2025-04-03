Источник: Галлямов порезал палец о конёк партнёрши, а во время фото травмировал и ногу

Стало известно, как именно чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов повредил себе ногу во время турнира на Байкале, который прошёл в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Больше подробностей об этом предоставил ТАСС.

«Неприятность случилась с Александром Галлямовым и Анастасией Мишиной. Всё началось с проката показательного номера, в самом конце которого фигурист порезал палец о конёк партнёрши. Позже Александр травмировал и ногу, отправившись сделать красивое фото», — написано в материале ТАСС.

Напомним, ходило несколько версий касательно травмы Александра. Изначально появилась информация, что Галлямов сломал лодыжку. При этом сам фигурист заявлял, что подвернул ногу, но его тренер Тамара Москвина сказала, что он получил травму при исполнении вращения. В итоге из-за травмы Мишина и Галлямов взяли перерыв в тренировках и выступлениях.