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Лев Лазарев хочет делать больше пяти четверных прыжков в произвольной следующего сезона

Лев Лазарев хочет делать больше пяти четверных прыжков в произвольной следующего сезона
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Тренер победителя первенства России среди юниоров российского фигуриста Льва Лазарева Сергей Давыдов сообщил, что его подопечный собирается усложнять прыжковый контент к следующему сезону-2025/2026.

«Считаю ли рациональным оставлять пять четверных на следующий сезон? Во-первых, всё идёт к четверным прыжкам. Сейчас чемпионат мира прошёл, выигрывает тот, кто больше делает, если мы говорим о будущем. Во-вторых, он сам хочет этого. Не вижу смысла обделять его в этом. Будем планомерно тренироваться, вкатывать их. Я думаю, что он не отступит от пяти четверных в следующем году. Более того, ещё что-то добавит, скорее всего», — приводит слова Давыдова ТАСС.

В нынешнем сезоне Лазарев одержал две победы на юниорских этапах Гран-при России, на Кубке Первого канала в числе команды Анны Щербаковой, а также стал третьим на финале Гран-при среди юниоров.

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