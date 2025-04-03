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Морис Квителашвили и Алина Урушадзе заявлены на командный ЧМ-2025 в составе Грузии

Морис Квителашвили и Алина Урушадзе заявлены на командный ЧМ-2025 в составе Грузии
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Стали известны составы команд на командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который пройдёт в Токио с 17 по 20 апреля. Отметим, что в сборной Грузии неожиданно оказались одиночники Морис Квителашвили и Алина Урушадзе, которые уже завершили свои спортивные карьеры.

Сборная Грузии: мужчины — Ника Эгадзе и Морис Квителашвили, женщины — Анастасия Губанова и Алина Урушадзе, танцы — Диана Дэвис/Глеб Смолкин, спортивные пары — Анастасия Метёлкина/Лука Берулава.

Сборная США: мужчины — Илья Малинин и Джейсон Браун, женщины — Эмбер Гленн и Алиса Лью, танцы — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, спортивные пары — Алиса Ефимова/Миша Митрофанов.

Сборная Франции: мужчины — Адам Сяо Хим Фа и Кевин Аймоз, женщины — Лорин Шильд и Леа Серна, танцы — Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, спортивные пары — Камий Ковалёв/Павел Ковалёв.

Сборная Италии: мужчины — Даниэль Грассль и Николай Мемола, женщины — Анна Пеццетта и Лара Наки Гутманн, танцы — Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, спортивные пары — Сара Конти/Никколо Мачи.

Сборная Японии: мужчины — Юма Кагияма и Сун Сато, женщины — Каори Сакамото и Монэ Тиба, танцы — Утана Йошида/Масая Морита, спортивные пары — Рику Миура/Рюити Кихара.

Сборная Канады: мужчины — Роман Садовский и Алекса Ракич, женщины — Мэдлин Шизас и Сара-Мод Дюпуа, танцы — Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, спортивные пары — Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам.

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