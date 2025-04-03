Морис Квителашвили принял решение временно возобновить спортивную карьеру

Грузинский фигурист призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили, ранее тренировавшийся у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, принял решение временно возобновить спортивную карьеру.

«Морис временно возобновит карьеру ради выступления на командном чемпионате мира в Японии», — приводит слова представителя сборной Грузии «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что одиночники Квителашвили и Алина Урушадзе, которые уже завершили свои спортивные карьеры, неожиданно оказались в составе сборной Грузии на командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который пройдёт в Токио с 17 по 20 апреля. Морис принял решение завершить карьеру после сезона-2022/2023. Тогда он показывал плохие результаты, боролся с травмами и был вынужден тренироваться в Италии из-за ситуации на Украине.