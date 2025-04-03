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На известного корейского тренера подали в суд за предполагаемое насилие над фигуристкой

На известного корейского тренера подали в суд за предполагаемое насилие над фигуристкой
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На известного корейского тренера, чьё имя не разглашается, подали в суд за предполагаемое насилие над фигуристкой. Информация об этом была отдана в суд и позднее появилась в Korean Broadcasting System, но без реальных имён участников.

Согласно оказавшимся у них данным, жертва А утверждала, что подвергалась постоянному насилию со стороны тренера Б, включая удары по голени лезвием конька около 10 лет назад. В частности, утверждается, что во время сборов в Канаде в 2013 году тренер Б затащила А, которой на тот момент было 11 лет, в душевую и засунула ей в рот ножницы, поскольку та не могла выполнить задание. Она также придушила А, которая в то время страдала астмой, сказав: «Если умрёшь, я скажу, что это из-за астмы».

Другая спортсменка, которая в то время была под руководством тренера Б, также подтвердила, что подверглась подобному насилию, а тренер С, которая работала на том же катке, также дала показания, что была свидетелем насилия. А не могла раньше предать это гласности, потому что хотела продолжать заниматься фигурным катанием. Но даже спустя 10 лет она страдает от панических атак, селфхарма, проходит лечение и подала заявление на тренера Б в полицейский участок Сусон в Тэгу в декабре 2024-го.

Корреспондент несколько раз пыталась связаться с тренером Б, на что та заявила, что бо́льшая часть рассказа жертвы не соответствовала действительности.

Затем она сказала, что у неё есть свидетель и что она выступит с опровержением, как только её личные обстоятельства будут урегулированы.

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