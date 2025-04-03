Массовое катание доступно в Академии спорта «Динамо»

В начале октября 2024 года открылась услуга сеансов массового катания на крытой ледовой площадке в Академии спорта «Динамо», которая находится рядом с «ВТБ Ареной». Теперь в любое время года можно с комфортом покататься на коньках или поиграть в хоккей.

Сеансы проходят в выходные дни с 16:00 до 22:30. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков. В том числе на территории арены имеются уютные кафе с широким ассортиментом еды и напитков. Температура воздуха на ледовой арене поддерживается в пределах 8-9°С. Соответственно, верхняя зимняя одежда на льду не требуется, её вместе с обувью можно сдать в гардероб.

Массовое катание — отличный способ с пользой для здоровья провести выходной. Услуга доступна для всех желающих, вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки. Здесь можно будет освоить базовые движения, научиться уверенно стоять, а затем и свободно передвигаться на льду.

Лёд Академии спорта «Динамо» обслуживают лучшие профессионалы. Регулярная обработка поверхности специальной техникой гарантирует безупречное катание. Это гарантирует, что лёд остаётся гладким и безопасным после каждого сеанса, обеспечивая удовольствие и комфорт для всех посетителей.

Полное расписание сеансов и стоимость можно узнать на официальном сайте и по телефонам: +7-991-637-22-72, +7(495)122-42-22 доб. 2195.

Адрес Академии спорта Динамо: Москва, ул. Никулина, 3.