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Александра Трусова анонсировала важное событие, которое случится сегодня

Александра Трусова анонсировала важное событие, которое случится сегодня
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) анонсировала какое-то важное событие, которое ждёт их с мужем Макаром Игнатовым сегодня, 4 апреля.

«Сегодня у нас с Макаром очень важное событие», — сказала Трусова в видео в своих социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки.

Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. Пол будущего ребёнка супруги оставили в тайне.

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