Елене Костылевой поставили новую произвольную программу под сюиту «Пер Гюнт»

13-летняя фигуристка Елена Костылева анонсировала новую произвольную программу на следующий сезон-2025/2026. Она планирует кататься под сюиту Эдварда Грига «Пер Гюнт». В ней победительница первенства России среди юниоров планирует исполнять новый четверной прыжок — риттбергер.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания». В нынешнем сезоне Елена, кроме медали на первенстве, имеет в своём активе победу на финале Гран-при среди юниоров, а также золото и серебро этапов Гран-при России.