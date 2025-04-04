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Елене Костылевой поставили новую произвольную программу под сюиту «Пер Гюнт»

Елене Костылевой поставили новую произвольную программу под сюиту «Пер Гюнт»
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13-летняя фигуристка Елена Костылева анонсировала новую произвольную программу на следующий сезон-2025/2026. Она планирует кататься под сюиту Эдварда Грига «Пер Гюнт». В ней победительница первенства России среди юниоров планирует исполнять новый четверной прыжок — риттбергер.

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания». В нынешнем сезоне Елена, кроме медали на первенстве, имеет в своём активе победу на финале Гран-при среди юниоров, а также золото и серебро этапов Гран-при России.

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