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Даниил Самсонов: очень хочется на Олимпиаду-2030. Буду делать всё, чтобы это получилось

Даниил Самсонов: очень хочется на Олимпиаду-2030. Буду делать всё, чтобы это получилось
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Российский фигурист Даниил Самсонов заявил, что рассчитывает поехать на Олимпийские игры 2030 года и собирается к ним целенаправленно готовиться.

«На предстоящие Олимпийские игры 2026 года я почти не претендовал. Я только восстановился после операции, вышел во взрослые. Мне сейчас не хватит опыта, чтобы справиться на Играх с нервами, потому что я и сейчас не всегда справляюсь с этим на наших стартах. Мне надо побольше выступать, почувствовать уже что-то взрослое в своём катании. Изначально рассчитывал на 2030 год, и, конечно, очень хочется на ту Олимпиаду. Буду всё делать, чтобы это получилось. Так далеко загадывать сейчас я не хочу. Надо в первую очередь уже думать о следующем сезоне», – приводит слова Самсонова Sport24.

Напомним, по одному из российских фигуристов в каждом виде смогут принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Милане, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Для этого нужно будет соответствовать критериям нейтральности.

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