Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра и Макар Игнатовы проведут гендер-пати по случаю беременности фигуристки

Александра и Макар Игнатовы проведут гендер-пати по случаю беременности фигуристки
Александра Игнатова (Трусова)
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с супругом Макаром сегодня, 4 апреля, проведут гендер-пати по случаю беременности фигуристки. Об этом стало известно из телеграм-канала фанатов спортсменки.

Уточняется, что на мероприятии также присутствуют фигуристы Анастасия Губанова и Роман Галай.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки. Пара объявила о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ.

Материалы по теме
Всё-таки беременна! Трусова и Игнатов красиво раскрыли свой секрет
Всё-таки беременна! Трусова и Игнатов красиво раскрыли свой секрет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android