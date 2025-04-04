Александра и Макар Игнатовы проведут гендер-пати по случаю беременности фигуристки

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с супругом Макаром сегодня, 4 апреля, проведут гендер-пати по случаю беременности фигуристки. Об этом стало известно из телеграм-канала фанатов спортсменки.

Уточняется, что на мероприятии также присутствуют фигуристы Анастасия Губанова и Роман Галай.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки. Пара объявила о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ.