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«Изначально так хотел». Макар Игнатов — о результатах гендер-пати

«Изначально так хотел». Макар Игнатов — о результатах гендер-пати
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с супругом Макаром высказались о том, что у пары родится мальчик.

— Совпало ожидание с реальностью?
Макар. Я изначально так хотел и думал, но Саша меня с каждым месяцем переубеждала в этом своим желанием девочки.
Александра. Мне всё равно было в целом. Главное, чтобы был здоровым. Судя по тому, что у меня одни братья, я в душе думала, что будет мальчик.

— Имя уже придумано?
Александра. Да, одно. Намекнуть? Нет. Первую букву? Нет. Так неинтересно. Придумывал имя Макар. Я сказала, что если мальчик, то придумывай. Я просто буду говорить, да или нет. Он несколько имён придумал. Сколько было попыток, пока мне окончательно не понравилось? До 10. С девочкой я сразу сказала свои варианты.

— До сегодняшнего дня не знали, кто будет?
Александра. Нет. Кроватки и игрушки на покупали, но одежду покупали, просто нейтрального цвета.

— Когда ждать момент пополнения?
Александра. Скоро, — передаёт слова Александры и Макара корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

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