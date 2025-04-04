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Александра Трусова ответила, предлагала ли она Яне Рудковской стать крестной её ребёнка

Александра Трусова ответила, предлагала ли она Яне Рудковской стать крестной её ребёнка
Александра Игнатова (Трусова)
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Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) ответила на вопрос о крёстной матери их с Макаром ребёнка. Она рассказала, поступало ли такое предложение продюсеру Яне Рудковской.

— Предлагали Яне Александровне стать феей-крёстной?
— Пока нет, мы не думали об этом. Согласится ли? Вопросы к ней. Я не знаю. Хотели бы мы такую крёстную? Слишком далеко смотрите. Сейчас очень рано об этом говорить, — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Сегодня, 4 апреля, в Москве на Новом Арбате прошло гендер-пати фигуристов. На мероприятии также присутствовали фигуристы Анастасия Губанова и Роман Галай.

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