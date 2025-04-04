Александра Трусова и Макар Игнатов поделились впечатлениями от гендер-пати

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с супругом Макаром поделились впечатлениями от гендер-пати, где пара узнала пол своего ребёнка.

— Сегодня случился небольшой факапчик. Расстроились?

Александра. Да мы всё равно узнали уже результат. В целом, всё равно.

Макар. Это не та вещь, на которую мы могли бы повлиять, не с нашей стороны это было. Так получилось — конечный результат ведь остался один и тот же.

— Замёрзли?

Александра. Замёрзли, конечно. Потом вернулись в помещение и увидели в принципе всё вовремя. Так что в целом всё хорошо. Если делать что-то необычное, думаю, часто бывают проколы.

— Почему выбрали именно вариант с фасадом кинотеатра? Были другие?

Александра. Были разные, конечно. Просто захотелось.

— Виш-лист для вечеринки предоставляли гостям?

Александра. Нет. Что-то подарили, но мы ещё не смотрели, — передаёт слова Александры и Макара корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Отметим, надпись с полом ребёнка включилась, когда гости были внутри и её не ждали.