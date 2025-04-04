«Много собак и двое детей». Трусова и Игнатов описали свою идеальную семью

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристкатописала свою идеальную семью.

— Хотели, чтобы ребенок был в довольно молодом возрасте? Некоторые же хотят насладиться друг другом и потом рожать.

— Да, хотели. Наш идеал — двое собак и как минимум двое детей, — приводит слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки. Пара объявила о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ.