«Теперь всё Макар делает». Трусова — о том, как изменилась в беременность

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходит её беременность.
— Как вы узнали о беременности?
Александра. Это было 6 утра, мы улетали на шоу в другом городе. Единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный. Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать. Но я же могла отменить шоу, которые уже согласованы. И пока только начало беременности, можно было прыгать
— Как изменился Макар?
Александра. Теперь всё он делает, гуляет с собаками, готовит.
— Были какие-то странности во время беременности?
Александра. Арбуз один раз я попросила ночью. Но я сразу сказала Макару, что не надо ехать. А Макар сказал, что надо, так как он хочет такую историю записать.
— Раньше вы были рыженькой, сейчас цвет волос более натуральный. Это связано с беременностью?
Александра. Нет, волосы просто так покрасила, я же сама не блондинка в жизни.
— Нет предубеждений, что в беременность нельзя краситься?
Александра. Нет. Мне разрешили — я всё спросила.
— Макар, случаются ли у Саши резкие перепады настроения?
Александра. Я и без беременности капризная.
Макар. Скажу коротко: случаются (смеётся). Как часто? Не считали. Саша тоже человек, всему есть какая-то грань. У меня тоже бывает. Поддерживаем друг друга, — передаёт слова Трусовой и Игнатова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.