«Теперь всё Макар делает». Трусова — о том, как изменилась в беременность

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходит её беременность.

— Как вы узнали о беременности?

Александра. Это было 6 утра, мы улетали на шоу в другом городе. Единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный. Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать. Но я же могла отменить шоу, которые уже согласованы. И пока только начало беременности, можно было прыгать

— Как изменился Макар?

Александра. Теперь всё он делает, гуляет с собаками, готовит.

— Были какие-то странности во время беременности?

Александра. Арбуз один раз я попросила ночью. Но я сразу сказала Макару, что не надо ехать. А Макар сказал, что надо, так как он хочет такую историю записать.

— Раньше вы были рыженькой, сейчас цвет волос более натуральный. Это связано с беременностью?

Александра. Нет, волосы просто так покрасила, я же сама не блондинка в жизни.

— Нет предубеждений, что в беременность нельзя краситься?

Александра. Нет. Мне разрешили — я всё спросила.

— Макар, случаются ли у Саши резкие перепады настроения?

Александра. Я и без беременности капризная.

Макар. Скажу коротко: случаются (смеётся). Как часто? Не считали. Саша тоже человек, всему есть какая-то грань. У меня тоже бывает. Поддерживаем друг друга, — передаёт слова Трусовой и Игнатова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.