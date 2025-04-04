Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Теперь всё Макар делает». Трусова — о том, как изменилась в беременность

«Теперь всё Макар делает». Трусова — о том, как изменилась в беременность
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходит её беременность.

— Как вы узнали о беременности?
Александра. Это было 6 утра, мы улетали на шоу в другом городе. Единственный раз, когда я делала тест и не думала, что он будет положительный. Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать. Но я же могла отменить шоу, которые уже согласованы. И пока только начало беременности, можно было прыгать

— Как изменился Макар?
Александра. Теперь всё он делает, гуляет с собаками, готовит.

— Были какие-то странности во время беременности?
Александра. Арбуз один раз я попросила ночью. Но я сразу сказала Макару, что не надо ехать. А Макар сказал, что надо, так как он хочет такую историю записать.

— Раньше вы были рыженькой, сейчас цвет волос более натуральный. Это связано с беременностью?
Александра. Нет, волосы просто так покрасила, я же сама не блондинка в жизни.

— Нет предубеждений, что в беременность нельзя краситься?
Александра. Нет. Мне разрешили — я всё спросила.

— Макар, случаются ли у Саши резкие перепады настроения?
Александра. Я и без беременности капризная.
Макар. Скажу коротко: случаются (смеётся). Как часто? Не считали. Саша тоже человек, всему есть какая-то грань. У меня тоже бывает. Поддерживаем друг друга, — передаёт слова Трусовой и Игнатова корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Материалы по теме
Стал известен пол ребёнка Александры Трусовой и Макара Игнатова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android