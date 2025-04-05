Рудковская — о гендер-пати Игнатовых: лучшие подарки для малыша будут от нас с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о гендер-пати, которые серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов провели вчера в центре Москвы.

«Пока мы в Дубае наслаждаемся шоу Димы Билана и отдыхом в «Роял Атлантис», Саша Трусова и Макар Игнатов в Москве ждут мальчика.

Супруги-фигуристы устроили гендер-пати прямо в центре Москвы, а заодно сообщили радостную новость прохожим и всем нам. Поздравляем! Жаль, мы не доехали, но как всегда – лучшие подарки для малыша будут от Яны Александровны и Евгения Викторовича», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

По итогам гендер-пати Саша и Макар узнали, что у них будет мальчик.