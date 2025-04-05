Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Рудковская — о гендер-пати Игнатовых: лучшие подарки для малыша будут от нас с Плющенко

Рудковская — о гендер-пати Игнатовых: лучшие подарки для малыша будут от нас с Плющенко
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о гендер-пати, которые серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) и её муж Макар Игнатов провели вчера в центре Москвы.

«Пока мы в Дубае наслаждаемся шоу Димы Билана и отдыхом в «Роял Атлантис», Саша Трусова и Макар Игнатов в Москве ждут мальчика.

Супруги-фигуристы устроили гендер-пати прямо в центре Москвы, а заодно сообщили радостную новость прохожим и всем нам. Поздравляем! Жаль, мы не доехали, но как всегда – лучшие подарки для малыша будут от Яны Александровны и Евгения Викторовича», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

По итогам гендер-пати Саша и Макар узнали, что у них будет мальчик.

Материалы по теме
Я сходила на гендер-пати четы Игнатовых в центре Москвы! И вот как это было на самом деле
Я сходила на гендер-пати четы Игнатовых в центре Москвы! И вот как это было на самом деле
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android