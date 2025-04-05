Тарасова — о фильме про Роднину: человеку из Госдумы врать и придумывать небылицы нельзя

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о фильме «Роднина», премьера которого несколько недель назад состоялась в кинотеатрах. Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

– Фильм не смотрела и не планирую. Почему именно про Роднину сейчас сняли фильм, я не знаю.

– В фильме показано, что даже там Станислав Жук сыграл большую роль и чуть ли не он заставил на последней Олимпиаде Роднину выйти на лёд. Действительно ли это было так?

– Я сколько с ней работала, столько не слышала ни одного хорошего слова по поводу Станислава Алексеевича. Никто с ней не был, кроме меня. Это абсолютно точно, без всякого вранья.

Она хочет, чтобы всё делала она сама. Она была со мной шесть лет и провела со мной две Олимпиады. Такому человеку, работающему в Государственной Думе, врать и придумывать всякие небылицы непристойно. Станислав Алексеевич вообще оказал огромное влияние на неё. Но не разговаривали они до последнего дня его жизни, – приводит слова Тарасовой «Советский спорт».