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Тарасова — о Ягудине и Плющенко: два выдающихся спортсмена, но мой был лучше и интереснее

Тарасова — о Ягудине и Плющенко: два выдающихся спортсмена, но мой был лучше и интереснее
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила одних из самых титулованных одиночников в истории российского мужского фигурного катания — двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и победителя Олимпийских игр 2002 года Алексея Ягудина.

«У нас было два выдающихся спортсмена, но мой был лучше, интереснее. В технической оценке они были равные. А во второй оценке, конечно, побеждал всегда Лёша.

Я уже не помню оценок, конечно. Но у Лёши была и программа всегда интереснее, и музыкальнее он был. И в этой музыке всегда была душа. И у Лёши тоже есть душа, и он всегда попадал. У него был душой исполненный полёт.

В целом и Плющенко, и Ягудин вдвоём делали всё лучше, чем другие. Поэтому для каждого из них второе место было большим проигрышем и большой печалью. И поэтому они опередили время», – приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

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