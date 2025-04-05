Нина Пинзаррон будет представлять Бельгию на ОИ-2026. Хендрикс поедет за квотой в Пекин

18-летняя бельгийская фигуристка Нина Пинзаррон будет представлять свою страну на Олимпийских играх — 2026 в женском одиночном катании при условии единственной квоты. Об этом сообщил официальный аккаунт Олимпийского комитета Бельгии.

Напомним, лидером своей сборной последних лет являлась чемпионка Европы Луна Хендрикс. Она может завоевать себе путёвку через отборочный турнир, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай). Возможность рассчитывать на вторую квоту появилась в связи с тем, что Пинзаррон вошла в топ-10 на прошедшем недавно чемпионате мира в Бостоне.

В этом сезоне Хендрикс не стала защищать титул чемпионки Европы, а потом досрочно закончила с соревнованиями из-за травмы лодыжки. Впоследствии спортсменка перенесла операцию.