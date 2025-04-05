Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева снялась для обложки журнала The Voice. Соответствующую новость спортсменка опубликовала на личной странице в телеграм-канале. Согласно анонсу, фигуристка рассказала о «тренировках, поклонниках и везении в любви». Сам номер выйдет в продажу 12 апреля.

25-летняя Медведева, помимо двух титулом ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийский игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.