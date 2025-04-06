«Америка — империя лжи». Журанков подвёл итоги чемпионата мира — 2025 в Бостоне
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» подвели итоги чемпионата мира по фигурному катанию — 2025, который прошёл в конце марта в Бостоне. Американские фигуристы завоевали медали сразу в трёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду.
«Я когда-то, комментируя оценки американских фигуристов на Олимпиаде, говорил, что для меня США – это империя лжи. Для меня этот чемпионат мира был абсолютно нечестным в большинстве своём, за исключением мужского одиночного катания. Хотя к третьему месту Кагиямы у меня тоже есть вопросы. Со всем остальным: ну, Америка есть Америка. Они сделали этот чемпионат мира для себя, на остальной мир им было всё равно», — заявил Журанков.
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