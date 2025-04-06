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Анна Фролова выиграла турнир «Открытие Байкала» — 2025, Аделия Петросян стала 3-й

Анна Фролова выиграла турнир «Открытие Байкала» — 2025, Аделия Петросян стала 3-й
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19-летняя российская фигуристка Анна Фролова стала победительницей турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Результаты соревнований стали известны сегодня, 6 апреля, из трансляции Первого канала.

Фролова в своей программе исполнила следующее: каскад тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц, вращение (4-й уровень), вращение (4-й уровень).

Фигурное катание. Турнир «Открытие Байкала» — 2025. Женское одиночное катание. Результаты:

  1. Анна Фролова — 70,74 балла.
  2. Алина Горбачёва — 68,72.
  3. Аделия Петросян — 66,67.
  4. Софья Муравьёва — 64,75.
  5. Софья Акатьева – 63,54.
  6. Ксения Гущина – 61,40.
  7. Вероника Яметова – 56,95.
  8. Дарья Садкова – 53,23.
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