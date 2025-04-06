Анна Фролова выиграла турнир «Открытие Байкала» — 2025, Аделия Петросян стала 3-й

19-летняя российская фигуристка Анна Фролова стала победительницей турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Результаты соревнований стали известны сегодня, 6 апреля, из трансляции Первого канала.

Фролова в своей программе исполнила следующее: каскад тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц, вращение (4-й уровень), вращение (4-й уровень).

Фигурное катание. Турнир «Открытие Байкала» — 2025. Женское одиночное катание. Результаты: