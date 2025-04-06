Анна Фролова выиграла турнир «Открытие Байкала» — 2025, Аделия Петросян стала 3-й
19-летняя российская фигуристка Анна Фролова стала победительницей турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Результаты соревнований стали известны сегодня, 6 апреля, из трансляции Первого канала.
Фролова в своей программе исполнила следующее: каскад тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц, вращение (4-й уровень), вращение (4-й уровень).
Фигурное катание. Турнир «Открытие Байкала» — 2025. Женское одиночное катание. Результаты:
- Анна Фролова — 70,74 балла.
- Алина Горбачёва — 68,72.
- Аделия Петросян — 66,67.
- Софья Муравьёва — 64,75.
- Софья Акатьева – 63,54.
- Ксения Гущина – 61,40.
- Вероника Яметова – 56,95.
- Дарья Садкова – 53,23.
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