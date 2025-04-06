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«Ей было нечего терять». Боброва оценила победу Алисы Лью на ЧМ-2025

«Ей было нечего терять». Боброва оценила победу Алисы Лью на ЧМ-2025
Алиса Лью.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили победу американки Алисы Лью в женском одиночном катании на чемпионате мира в Бостоне.

Боброва: Я за Алису рада, но ей вообще терять было нечего. Она не ехала за первым местом. Приехала – чисто откатала. Там не то чтобы не было к чему придраться, но можно было и на что-то закрыть глаза. Если бы не в Америке был этот чемпионат мира, не факт, что она бы эти оценки получила.

Журанков: Я согласен, она была расслаблена, так как не ехала за первым местом. Но на произвольную она выходила, уже понимая, что это первое место может у неё быть. Надо отметить, у Алисы Лью потрясающая нервная система. Мне кажется, что это можно объяснить её внутренней свободой. Те, кто зажался и чувствовал, что как будто не до конца готов, как Эмбер Гленн, Каори Сакамото, те рассыпались.

Боброва: Ещё внутренняя свобода Лью была в том, что она уходила из спорта и не каталась два года. Приходя заново, ты всегда начинаешь фигурное катание совсем по-другому воспринимать. Ты выходишь не просто за первым местом, а именно наслаждаться любимым делом, фигурным катанием.

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