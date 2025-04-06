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Боброва: Петросян — единственный вариант, при котором мы боремся за тройку на ОИ-2026

Боброва: Петросян — единственный вариант, при котором мы боремся за тройку на ОИ-2026
Аделия Петросян.
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Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили фаворитов Олимпийских игр в женском турнире.

Журанков: Кто будет фаворитом Олимпийских игр?

Боброва: Каори Сакамото.

Журанков: Понятно, что мы пока не знаем, кто едет из русских девочек. Тогда для нас россиянка будет фаворитом, конечно.

Боброва: Знаешь, если, предположим, по каким-то причинам едет не Аделия Петросян, то нам вообще выиграть не дадут. Это будет история, как с Самоделкиной. Оценки Самоделкиной, Шайдорова и Эгадзе показали, что будет с нами на Олимпийских играх. Вот поедет Алина Горбачёва со своим четверным сальховом, прыгнет, но её второй оценкой уберут.

Журанков: На самом деле, одного четверного русской девочке будет недостаточно. Надо будет обязательно иметь тройной аксель и один четверной.

Боброва: С Петросян чуть по-другому. Она за счёт количества четверных и чистого катания может всех обойти. Петросян – единственный вариант, при котором мы рассчитываем на тройку.

Журанков: Той же Муравьёвой надо будет прыгать три акселя: один – в короткой, два – в произвольной. И только тогда ей дадут шанс бороться за пьедестал.

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