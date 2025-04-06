Боброва и Журанков ответили, какие ультра-си надо учить Самоделкиной, чтобы побеждать

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили будущее бывшей российской фигуристки, ныне выступающей за Казахстан, Софьи Самоделкиной.

Журанков. Чтобы конкурировать в следующем сезоне, нужно добавлять второй каскад с тройным прыжком. Как показал чемпионат мира, у Самоделкиной был прекрасный дебют на мировой арене. Из плюсов – высота прыжка, при изменившимся теле и весе, ось прыжка тоже сохранилась. У неё хороший конёк, над вращениями она, конечно, ещё должна работать.

Боброва. Рафаэль Арутюнян не скрывает, что Софья будет учить тройной аксель и четверной прыжок.

Журанков. В триксель я не верю. Четверной, при такой мощи и массе, можно попробовать, но нужна сумасшедшая крутка. У нее в памяти явно есть элементы ультра-си, которые она делала в юниорской карьере. Но при нынешнем теле надо практически заново учить эти ультра-си.