Журанков: Японии отдали золото в парах на ЧМ из-за того, что не было побед мужчин и женщин

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 в Бостоне.

Боброва. Я согласна с общим мнением, что у Миуры/Кихары были нечемпионские прокаты. Но там всё решалось сотыми. А это всё исключительно вторая оценка.

Журанков. По большому счёту медали чемпионата мира были расписаны. И понятно было, что для японской федерации золото в парном катании было очень важно. Особенно когда стало понятно, что золото в девочках и в мальчиках они не получают. И им отдали это золото. Хотя я не уверен, что Хазе и Володин катались прямо так, как должны кататься чемпионы мира. По технике и чистоте – да, по эмоциональности, подаче, художественности и вкладу в мировое фигурное катание – нет. Конечно, Миура/Кихара в этих субъективных фактах были сильнее.