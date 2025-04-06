Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Он прессует соперников на тренировке». Боброва — о преимуществе ультра-си Малинина

«Он прессует соперников на тренировке». Боброва — о преимуществе ультра-си Малинина
Комментарии

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили американского фигуриста Илью Малинина.

Журанков. Мне кажется, что пора заканчивать с этим зацикливанием на семи четверных.

Боброва. Смотри, он ни с кем не соревнуется и ему нужна какая-то цель, мотивация выступать дальше, пусть это будет семь четверных.

Журанков. Соглашусь, потому что вот эти ребята в виде Кагиямы, Сяо Хим Фа не могут вообще составить ему конкуренцию.

Боброва. Он выигрывает у них на тренировке. Когда показывают видео с соревновательных тренировок, где он абсолютно легко с кораблика прыгает 4,5, всеми этими невероятными каскадами он просто прессует их на тренировке и судьям даёт понять, что, ребят, мне это вообще раз плюнуть.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android