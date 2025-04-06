«Урманов достоин награды — лучший тренер». Боброва — о победе Михаила Шайдорова

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили серебро казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне. Спортсмен тренируется у российского специалиста Алексея Урманова.

Боброва. Миша Шайдоров — я аплодировала стоя.

Журанков. Мне кажется, это большой тренерский успех Алексея Урманова.

Боброва. Огромная благодарность всей команде за терпение, преодоление. Вот знаешь, почему в Ice Skating Awards нет «Прорыва года»? Урманову я хотела бы дать премию…

Журанков. Лучший тренер?

Боброва. Он достоин, но тут больше преодоление или преданность делу.