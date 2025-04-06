«Будут бороться и с ошибкой». Боброва и Журанков — о перспективах Мишиной и Галлямова

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили перспективы российской спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Боброва. Возвращаясь к нашим парам: выпусти Настю с Сашей, при идеальных чистых прокатах, чтобы было не придраться, – только в этом случае они могут бороться.

Журанков. Нет. Будут бороться и с ошибкой.

Боброва. Мне кажется, это как с историей Хазе и Володина. Как только они показывают слабину и неидеальность, к сожалению, их сразу могут запихнуть.

Мишина и Галлямов — трёхкратные чемпионы России, победители чемпионатов Европы и мира, а также финала юниорского Гран-при.