Лутфуллин выиграл турнир «Открытие Байкала» — 2025, Семененко — 2-й, Дикиджи — последний

Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин стал победителем турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Результаты соревнований стали известны только сегодня, 6 апреля, из трансляции Первого канала.
В своей программе Лутфуллин исполнил следующее: каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, четверной аксель, вращение (3-й уровень), вращение (4-й уровень).
Фигурное катание. Турнир «Открытие Байкала» — 2025. Мужское одиночное катание. Результаты:
1. Глеб Лутфуллин – 87,09 балла.
2. Евгений Семененко – 81,78.
3. Пётр Гуменник – 78,87.
4. Дмитрий Алиев – 75,90.
5. Роман Савосин – 73,93.
6. Даниил Самсонов – 73,70.
7. Марк Кондратюк – 72,46.
8. Владислав Дикиджи – 67,81.
Действующий чемпион России Владислав Дикиджи сорвал каскад в своей программе и стал лишь последним.