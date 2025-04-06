Лутфуллин выиграл турнир «Открытие Байкала» — 2025, Семененко — 2-й, Дикиджи — последний

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Серебряный призёр чемпионата России – 2025, ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин стал победителем турнира «Открытие Байкала» — 2025, который прошёл на открытом льду в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Результаты соревнований стали известны только сегодня, 6 апреля, из трансляции Первого канала.

В своей программе Лутфуллин исполнил следующее: каскад четверной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, четверной аксель, вращение (3-й уровень), вращение (4-й уровень).

Фигурное катание. Турнир «Открытие Байкала» — 2025. Мужское одиночное катание. Результаты:

1. Глеб Лутфуллин – 87,09 балла.

2. Евгений Семененко – 81,78.

3. Пётр Гуменник – 78,87.

4. Дмитрий Алиев – 75,90.

5. Роман Савосин – 73,93.

6. Даниил Самсонов – 73,70.

7. Марк Кондратюк – 72,46.

8. Владислав Дикиджи – 67,81.

Действующий чемпион России Владислав Дикиджи сорвал каскад в своей программе и стал лишь последним.