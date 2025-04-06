«Где десятки за компоненты?» Боброва и Журанков обсудили оценки испанских танцоров на ЧМ

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги танцевального турнира на чемпионате мира в Бостоне.

Журанков. У меня вопрос: где десятки за компоненты после произвольного танца Смарт/Дика? Я понять не могу – программа с точки зрения композиции, как всё построено, хореографии великолепная? Великолепная. Выше девяти никто не ставит.

Боброва. Для них эта оценка уже очень высокая…

Журанков. Почему мы занимаемся в фигурном катании этой ерундой? Презентация: это была круто скатанная программа? Зал встал, их приветствовали как чемпионов, по большому счёту можно говорить, что они практически выиграли произвольную программу. Пара не из Америки восторженно была принята. Почему здесь нет ни одной десятки?

Боброва. У меня есть ответ на этот вопрос (смеётся). Они не могут никаким образом, идя по сезону с такой прекрасной программой и не получая десяток, а получая 7,50 – 7,75, выйти на чемпионат мира и получить десятку. По какой причине? Только потому что они чемпионат мира идеально откатали и зал встал?

Журанков. А до этого они не откатывали эту программу настолько сильно?

Боброва. Вот, они тогда это и не получали там…

Журанков. Подожди, а у нас программа поменялась с точки зрения композиции, содержания и эмоциональности?

Боброва. Нет, но они и до этого не получали эту десятку. Если бы они начинали с сырой программы, но интересной, а судьи им: «Вау, классно, 7,50», дальше на этапе Гран-при они выступают, там показывают высокие уровни: «Давай 8 поставлю», потом где-то ещё…

Журанков. А Гиллес/Пуарье с гениальной произвольной программой – и ни одной десятки?

Боброва. Десятки вообще очень сложно получить. Они даются не по тому, как гениально откатала пара, а за выслугу лет (улыбается). Даже у Чок/Бейтс одна десятка – в Америке, у трёхкратных чемпионов мира. Десятки у нас даются за тренерский штаб, за страну и за выслугу лет. По-моему, мы озвучили истинную формулу оценок за компоненты (смеётся)!

Журанков. То есть вы готовы жить в этом мире, где говнороботы итальянцев получают за компоненты 55,21, а лучшая программа сезона получает 52,72? Вам нравится этот мир?

Боброва. Нет, но это танцы на льду, и мы с этим ничего не можем сделать.