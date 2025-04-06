Татьяна Навка: горжусь Овечкиным и поздравляю с рекордом!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о рекорде Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Я очень рада за Овечкина! Горжусь им и поздравляю», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).