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«В этом смысл работы спортсменов». Тарасова — о снайперском рекорде Овечкина

«В этом смысл работы спортсменов». Тарасова — о снайперском рекорде Овечкина
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о рекорде Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Спорт — это вообще о рекордах. Овечкин установил рекорд. Он или кто-то другой будут этот рекорд увеличивать. В этом смысл работы спортсменов», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В эти минуты в Элмонте (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, что помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).

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