Энберт: Овечкин — великая личность, классно быть его современником родом из одной страны

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве Александр Энберт высказался об установлении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ.

«Рекорд Овечкина — это вау! Хоккей — один из самых популярных видов спорта в мире, а Александр в самом популярном чемпионате, у которого 100-летняя история, побил рекорд за всю историю существования НХЛ. Это легендарное событие. Сложно переоценить вклад Овечкина не только в НХЛ и хоккей, но и в целом в спорт, в мотивацию, какой импульс это даст детскому спорту. Понятно, что за этим рекордом следили не только взрослые, но и дети. Это очень важное событие для всех сфер индустрии.

Конечно, Овечкин — это великая личность, классно быть его современником и родом из одной страны. Гордость за нашу хоккейную методику, ведь Александра забрали в НХЛ из «Динамо». Он готовился и тренировался в России. Огромная благодарность тренерам, которые его заметили. Понятно, что и в США была проделана огромная работа, но очень классно, что это наш спортсмен», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.