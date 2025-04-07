Жулин: Александр Овечкин — гений и гордость русского хоккея! Рекорд продержится 20-26 лет

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об установлении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ.

«Овечкин — гений и гордость русского хоккея! Было сложно поверить, но он гениальный игрок. Я очень рад, что знаком с ним. Думаю, рекорд Овечкина продержится очень долго. Наверное, как и рекорд Гретцки, лет 20-26.

Скорее всего, следующей целью Александра станет забросить 1000 шайб. Но вряд ли Овечкин ставит перед собой такую задачу. Он в каждом матче играет и полностью выкладывается. Это фантастика», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.