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Жулин: Александр Овечкин — гений и гордость русского хоккея! Рекорд продержится 20-26 лет

Жулин: Александр Овечкин — гений и гордость русского хоккея! Рекорд продержится 20-26 лет
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Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об установлении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ.

«Овечкин — гений и гордость русского хоккея! Было сложно поверить, но он гениальный игрок. Я очень рад, что знаком с ним. Думаю, рекорд Овечкина продержится очень долго. Наверное, как и рекорд Гретцки, лет 20-26.

Скорее всего, следующей целью Александра станет забросить 1000 шайб. Но вряд ли Овечкин ставит перед собой такую задачу. Он в каждом матче играет и полностью выкладывается. Это фантастика», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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