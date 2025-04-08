Алина Загитова поздравила Романа Ротенберга с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения главного тренера хоккейного клуба СКА Романа Ротенберга. Вчера, 7 апреля, Ротенбергу исполнилось 43 года.

Загитова опубликовала совместное фото с Ротенбергом, добавив надпись: «С днём рождения».

Фото: из личного архива Алины Загитовой

Ранее СКА проиграл «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина со счётом 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).