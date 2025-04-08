Валиева: мне не нужна мотивация для тренировок. Могу заниматься по 3–4 часа в день

Российская фигуристка чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о том, как держит себя в форме. По словам спортсменки, она продолжает тренироваться по несколько часов в день.

«Как обстоят дела с дисциплиной? Где я нахожу мотивацию для тренировок? Тренировки – это привычка. Если я несколько дней не занимаюсь спортом, начинаю чувствовать усталость и меня сразу тянет обратно в спортзал или на лёд. Обожаю ходить в зал, поэтому мне не нужна мотивация для тренировок. Я могу заниматься по 3–4 часа, потому что правда получаю удовольствие от процесса и результата. Так же и с фигурным катанием. Лёд – это моя жизнь», — приводит слова Валиевой «ПСБ Деньги».

Напомним, в январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в допинг-деле. Из-за нарушения антидопинговых правил фигуристка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.