Камила Валиева: совмещать спортивную карьеру и личную жизнь непросто

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева ответила, удаётся ли ей совмещать личную жизнь и спортивную карьеру. Напомним, в январе появились новости о том, что 18-летняя спортсменка встречается с 32-летним защитником и капитаном хоккейного клуба ЦСКА Никитой Нестеровым. Спортсмены не комментировали эти слухи, но Камила продолжает появляться на многих матчах Никиты.

«Всегда по-разному. Совмещать спортивную карьеру и личную жизнь непросто. Иногда получается найти это равновесие, но, когда проектов очень много, времени на себя, соответственно, остаётся мало. Но, думаю, спорт помогает мне справиться с накопившейся усталостью и отчасти упорядочить график», — приводит слова Валиевой «ПСБ Деньги».

Напомним, в январе прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в допинг-деле и назначил дисквалификацию в течение четырёх лет. Она сможет вернуться к соревнованиям в декабре 2025 года.