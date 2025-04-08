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Рудковская: сын пообещал Овечкину сделать ультра-си, а Александр даст ему за это подарок

Рудковская: сын пообещал Овечкину сделать ультра-си, а Александр даст ему за это подарок
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась об историческом рекорде по голам НХЛ капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина. Она также заявила, что Овечкин обещал её сыну, Гном Гномычу, подарок, если тот выучит элементы ультра-си.

«Наш Саша пообещал Овечкину сделать ультра-си, а взамен Александр обещал нашему сыну ценный подарок. Поэтому у нашего Саши больше нет никаких вариантов: он по три тренировки в день проводит, чтобы в следующем сезоне сделать ультра-си. Ведь подарок за это очень значимый. Саша готовится исполнить свою мечту. Для него эта цель стала ещё важнее, потому что пример Овечкина показывает, что нет ничего невозможного», – приводит слова Рудковской Sport24.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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