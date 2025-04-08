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Татьяна Навка: Валиева очень хочет вернуться в спорт, она будет бороться

Татьяна Навка: Валиева очень хочет вернуться в спорт, она будет бороться
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о потенциальном возвращении в большой спорт после дисквалификации Камилы Валиевой.

«Дай бог, чтобы Камила Валиева закончила всю эту ужасную эпопею, закрыла эту страницу своей жизни, стала сильнее, а она уже стала сильнее. Я знаю, что она очень хочет вернуться в спорт, она будет бороться, будет себя преодолевать. Уверена, что она приведёт себя в спортивную форму. Во всяком случае я буду ей в этом помогать, если она этого захочет», – приводит слова Навки «Москва 24».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована за допинг на четыре года. Срок её отстранения завершится 25 декабря 2025 года. Из-за нарушения антидопинговых правил фигуристка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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