Шайдоров: спорт у нас очень политичный. У меня нет условий как в Японии, США и Южной Корее

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров заявил, что ему сложно конкурировать с фигуристами из США, Японии и Южной Кореи из-за политизированности спорта.

«На этом чемпионате мира, так как он предолимпийский, где разыгрываются квоты на Олимпийские игры, было много собраний в Международном союзе конькобежцев. Вносили много предложений, но на этих собраниях не было ни одного официального представителя Казахстана. Хотя очень важно, чтобы кто-то был из официальных представителей на таком соревновании, ведь наш спорт очень сложный и действительно политический. Надеюсь, в следующем сезоне всё изменится в положительную сторону.

Это даст большой толчок в развитии фигурного катания в Казахстане. Очень сложно пробиться в такой конкуренции, потому что у меня нет таких условий, как у других топовых спортсменов – из Японии, США, Южной Кореи и так далее. Надеюсь, что после побед этого сезона на меня больше обратят внимание и создадут условия для того, чтобы я смог идти дальше. Ведь, когда ты не в сильной федерации, к тебе немного другое внимание, нежели к другим спортсменам из топовых стран», — приводит слова Шайдорова Tengri.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне Михаил Шайдоров стал обладателем серебряной медали в одиночном катании. В сумме он набрал лучшие баллы в карьере — 287,47 балла.