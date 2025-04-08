«Чувствую себя выгоревшим». Шайдоров — о том, что уехал из Алма-Аты и переехал в Сочи

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров высказался о сложности тренировок в Алма-Ате (Казахстан). Он также объяснил, почему был вынужден переехать в Сочи для тренировок с российским тренером Алексеем Урмановым.

«Этот сезон был сложным не только в работе, но и во всех аспектах. Организационная часть пока очень страдает. Весь сезон я мотался в получении виз, поиске льда, ведь в моём родном городе Алма-Ате у меня до сих пор нет комфортных условий для тренировок, чтобы я мог полноценно работать. После этого сезона чувствую себя сильно выгоревшим из-за этого.

На себе я не почувствовал никаких изменений после олимпийской медали Дениса Тена, ведь тренироваться было негде, поэтому тогда я попросил родителей дать мне возможность развиваться дальше. И они мне помогли – тогда мы поехали в Сочи к Алексею Урманову. Я не переехал в Сочи, а просто я начал там тренироваться большое количество времени, чтобы улучшить условия. Даже сейчас в моём родном городе нет комфортных условий для тренировок», — приводит слова Шайдорова Tengri.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне Михаил Шайдоров стал обладателем серебряной медали в одиночном катании. В сумме он набрал лучшие баллы в карьере — 287,47 балла.