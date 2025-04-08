Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко — о рекорде Овечкина: гордимся, что именно наш русский человек сделал это

Плющенко — о рекорде Овечкина: гордимся, что именно наш русский человек сделал это
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Когда Саша приезжал сюда в Россию летом, он заезжал ко мне, у нас был семейный ужин. Мы дружим действительно давно. Мы все верили, что в этом сезоне он побьёт рекорд. Все ждали этого момента, все хотели, чтобы был новый рекорд. Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник, праздник рекорда», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android