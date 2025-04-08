Плющенко — о рекорде Овечкина: гордимся, что именно наш русский человек сделал это

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Когда Саша приезжал сюда в Россию летом, он заезжал ко мне, у нас был семейный ужин. Мы дружим действительно давно. Мы все верили, что в этом сезоне он побьёт рекорд. Все ждали этого момента, все хотели, чтобы был новый рекорд. Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник, праздник рекорда», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).