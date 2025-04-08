Михаил Коляда будет работать с Владиславом Дикиджи в следующем сезоне

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что в следующем сезоне-2025/2026 помогать его ученику работать над скольжением и хореографией будет серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионата мира Михаил Коляда.

«Мы так и планировали изменить Владу немного имидж, поэтому привлекли Михаила Коляду (для постановки программы для турнира «Открытие Байкала». — Прим. «Чемпионата»). Процесс работы с ним будет продолжаться. Будет ли работать над хореографией? Да — над хореографией, скольжением», — приводит слова Татаурова ТАСС.

На турнире «Открытие Байкала» Дикиджи выступил с новой программой под произведение Night Людовико Эйнауди. Постановщиком программы стал Коляда. Дикиджи допустил много ошибок в элементах, из-за чего занял последнее восьмое место.