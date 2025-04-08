Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда будет работать с Владиславом Дикиджи в следующем сезоне

Михаил Коляда будет работать с Владиславом Дикиджи в следующем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что в следующем сезоне-2025/2026 помогать его ученику работать над скольжением и хореографией будет серебряный призёр Олимпийских игр в команде, призёр чемпионата мира Михаил Коляда.

«Мы так и планировали изменить Владу немного имидж, поэтому привлекли Михаила Коляду (для постановки программы для турнира «Открытие Байкала». — Прим. «Чемпионата»). Процесс работы с ним будет продолжаться. Будет ли работать над хореографией? Да — над хореографией, скольжением», — приводит слова Татаурова ТАСС.

На турнире «Открытие Байкала» Дикиджи выступил с новой программой под произведение Night Людовико Эйнауди. Постановщиком программы стал Коляда. Дикиджи допустил много ошибок в элементах, из-за чего занял последнее восьмое место.

Материалы по теме
Олег Татауров считает, что Дикиджи нужно пять четверных прыжков, чтобы быть лидером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android