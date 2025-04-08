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Дуэт Тютюнина/Фролов распался. Артём может продолжить карьеру с бывшей партнёршей

Дуэт Тютюнина/Фролов распался. Артём может продолжить карьеру с бывшей партнёршей
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Танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Артёма Фролова распался. Об этом сообщил бывший тренер спортсменов Денис Самохин. По его словам, партнёр бросил Тютюнину по СМС. Из-за этого он больше не катается в группе Самохина.

«Да, Тютюнина и Фролов вместе не катаются. Сотрудничество с Фроловым мы прекратили. Я не хочу обсуждать молодого человека, который сезон был недоволен и хотел расстаться с одной партнёршей, а потом по СМС кидает другую, с которой они договорились и которая ему доверилась, работала полтора месяца с полной отдачей. Видимо, поколение такое сейчас», – приводит слова Самохина «РИА Новости Спорт».

Также сообщается, что спортсмен может продолжить тренировки со своей бывшей партнёршей – Анной Коломенской. Дуэт распался по окончании этого сезона. Анна решила сосредоточиться на учёбе.

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