Стало известно место проведения чемпионата мира по фигурному катанию — 2027

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил место проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года. Мировое первенство пройдёт в финском городе Тампере с 15 по 21 марта.

Решения были приняты на заседании Совета ISU, которое проходило в Бостоне с 31 марта по 1 апреля во время чемпионата мира по фигурному катанию — 2025.

Советом также были определены места проведения серии Гран-при сезона-2026/2027. Этапы пройдут во Франции (17-19 октября), в Китае (24-26 октября), в Канаде (31 октября — 2 ноября), в Японии (7-9 ноября), в США (14-16 ноября) и в Финляндии (21-23 ноября). Финал серии пройдёт в Японии с 4 по 7 декабря.