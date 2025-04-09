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Стало известно место проведения чемпионата мира по фигурному катанию — 2027

Стало известно место проведения чемпионата мира по фигурному катанию — 2027
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Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил место проведения чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года. Мировое первенство пройдёт в финском городе Тампере с 15 по 21 марта.

Решения были приняты на заседании Совета ISU, которое проходило в Бостоне с 31 марта по 1 апреля во время чемпионата мира по фигурному катанию — 2025.

Советом также были определены места проведения серии Гран-при сезона-2026/2027. Этапы пройдут во Франции (17-19 октября), в Китае (24-26 октября), в Канаде (31 октября — 2 ноября), в Японии (7-9 ноября), в США (14-16 ноября) и в Финляндии (21-23 ноября). Финал серии пройдёт в Японии с 4 по 7 декабря.

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