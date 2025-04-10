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Фигуристка Загорски ответила, кем себя считает больше — русской или француженкой

Фигуристка Загорски ответила, кем себя считает больше — русской или француженкой
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Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски ответила на вопрос о своей национальности. Напомним, спортсменка жила в трёх странах — в России, во Франции и в Великобритании.

— Ты сочетаешь в себе столько культур, что порой сложно ответить на вопрос, откуда ты. Насколько ты вообще считаешь себя россиянкой или русской?
— Знаешь, это сложно. Восемь лет я пыталась понять культуру, быть частью России. Я чувствовала себя так, будто стала россиянкой. А когда я поняла, что больше не буду жить в России, передо мной был очень сложный выбор. Было трудно вернуться и сказать: да, я россиянка, но в то же время и француженка. Сложно, когда вокруг тебя нет такой культуры, потому что ты меняешь страну и сразу стараешься адаптироваться к тому месту, где ты живешь.
Ты не можешь сказать: я живу во Франции, но буду говорить только по-русски. Так не бывает. Я чувствую себя международным человеком и не могу сказать, какая именно у меня национальная принадлежность. Очень сложно понять внутри себя, к какой именно культуре я отношусь. Для меня это было реально так: первая декада жизни прошла в Великобритании, вторая — во Франции, третья — в России. Поэтому у меня смешанная культура,, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

Интервью с Тиффани Загорски читайте на «Чемпионате» в 13:00.

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