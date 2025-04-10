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Тиффани Загорски: с большим удовольствием смотрю чемпионат России

Тиффани Загорски: с большим удовольствием смотрю чемпионат России
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Бывшая российская фигуристка Тиффани Загорски рассказала о своих впечатлениях от чемпионата России.

— Смотришь ли ты российские соревнования?
— Иногда. К примеру, чемпионат России. Мне всегда интересно, кто там выступает. Поэтому смотрю его с большим удовольствием.

— Ты больше следишь за танцами? Сейчас очень много молодых и перспективных пар. Что ты думаешь про развитие на данном этапе?
— В основном – да, конечно, слежу за танцами. И это хорошо, что сейчас очень много молодых пар, потому что из-за ситуации с российскими фигуристами им достаточно тяжело найти мотивацию. Поэтому здорово, что так много молодых, «голодных» людей хочет что-то попробовать. Это очень интересно, поэтому круто смотреть, как всё перестраивается. Я рада за ребят, что есть все эти соревнования. И им можно выступать, кататься, добиваться чего-то, думать, придумывать.

— Кто тебе больше нравится в России?
— Так как я не очень часто смотрю соревнования, не хочу кого-то выделять, — сказала Загорски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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